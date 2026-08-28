420 atletas asistirán al Mundial de Clubes en Panamá

Del 4 al 10 de octubre, el COS Sports Plaza de Panamá albergará por primera vez el Mundial de Clubes de la Organización Mundial de Fútbol Infantil (OMFI), un torneo selectivo que reunirá a las futuras promesas del balompié formativo del continente americano.

Así lo anunciaron Ronald Quiroga, presidente de la OMFI, y Gonzalo Martínez, secretario general de la entidad, quienes explicaron que el objetivo principal es “unir a través de algo tan noble como el fútbol las diferentes culturas” y proyectar “desde una cancha el futuro de un niño”.

“Para esta primera edición, como OMFI, elegimos a Panamá por la conectividad que facilita reunir a las naciones de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Ayer escuché la frase Panamá, puente del mundo y corazón del universo, y creo que nos encaja a la perfección al ser ese punto de encuentro para todas las delegaciones que asistiremos”, expresó el secretario general.

Para esta entrega confirmaron su participación México, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y Panamá. A diferencia del Mundial de Naciones, en este certamen solo pueden competir dos clubes por país en cada categoría, seleccionados por el representante oficial de la OMFI en cada nación mediante torneos estatales o nacionales, según explicó Martínez.

Las categorías en disputa serán Sub-13 (nacidos en 2013), Sub-10 (2016) y Sub-9 (2017). En total, se prevé la asistencia de aproximadamente 420 atletas y una concurrencia global de entre 800 y 900 personas, incluidos los familiares, dado que la mayoría de los niños viaja acompañada por sus padres para formar parte de “este sueño”, detalló Quiroga.