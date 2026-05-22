Cultura

Zhana Accesorios apuesta por vender bolsos y aretes únicos

Desde 2024, nació está marca de moda artesanal enfocada en el diseño de bolsos, carteras y accesorios. Ofrecen un diseño de autor que mezcla elegancia, color y magia con la moda sostenible

Zhana Accesorios apuesta por vender bolsos y aretes únicos
M. SALOMÓN | Varios modelos de carteras, bolsos y aretes que están a la venta.
Zhana Accesorios apuesta por vender bolsos y aretes únicos
ML | Algunas carteras, wallet y bolso clutches de @zhana_accesorios.
Zhana Accesorios apuesta por vender bolsos y aretes únicos
ML | Algunas carteras, wallet y bolso clutches de @zhana_accesorios.
Zhana Accesorios apuesta por vender bolsos y aretes únicos
Maribel Salomón
22 de mayo de 2026

Con la intención de resaltar la artesanía colombiana y panameña a través de piezas exclusivas y elegantes, César Rivera y su esposa Mónica Acosta crearon Zhana Accesorios, un emprendimiento familiar que desde hace dos años confecciona productos artesanales hechos completamente a mano.

Rivera explicó que “esta idea nació con mi esposa, de crear productos artesanales con tradición, con mejor terminación y con lujo”.

Entre sus principales productos destacan los bolsos elaborados en caña flecha y otras fibras vegetales, los cuales son tejidos y pintados artesanalmente utilizando pigmentación de flores naturales, lo que les brinda colores únicos y frescos, dependiendo de la temporada del año.

Cada pieza pasa por un proceso detallado de diseño, tejido y producción que puede tomar alrededor de un mes para estar lista. “Desde el momento de la creación hasta sacarlo a producción puede pasar aproximadamente un mes de confección”, comentó Rivera.

Por su parte, Mónica Acosta, esposa y diseñadora del emprendimiento, destacó que “nuestros bolsos no solo son accesorios, son una obra de arte. Cada pieza está elaborada para darle un toque único y lleno de frescura”, señaló.

Acosta también explicó que trabajan junto a artesanos y diseñadores locales para garantizar acabados de calidad y versatilidad en cada producto, ya que los bolsos pueden utilizarse como clutch, con correa o simplemente en la mano.

$!Zhana Accesorios apuesta por vender bolsos y aretes únicos
Los productos pueden encontrarlos en Instagram y Facebook como @zhanna_accesorios o comunicarse al 6311-3119.
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