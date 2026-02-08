Zayn, Marc Anthony, Nathy Peluso y Marlon estrenan nuevas canciones en febrero

El inicio del mes llega marcado por estrenos que refuerzan la diversidad de la industria global. Desde el pop alternativo hasta la salsa y los sonidos urbanos, los artistas apuestan por propuestas que buscan captar la atención de audiencias internacionales.

El británico Zayn regresa con un tema de corte íntimo que consolida su carrera en solitario, mientras Marc Anthony reafirma su liderazgo en la salsa con una producción que promete conquistar escenarios.

Nathy Peluso, referente del género urbano latino, presenta una propuesta innovadora que mezcla estilos y potencia su identidad artística. Marlon, por su parte, aporta frescura con un sonido pop-rock dirigido a nuevas generaciones.

Los cuatro estrenos reflejan el dinamismo de la música en un inicio de año cargado de expectativas. Plataformas digitales y medios especializados destacan la variedad de estilos y la capacidad de los artistas para reinventarse. Con estos lanzamientos, febrero se posiciona como un mes clave para la industria, que busca mantener su alcance global y fortalecer la conexión con públicos diversos.