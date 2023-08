Zach Bryan lanza su nuevo álbum

El cantautor y productor Zach Bryan presenta su esperado nuevo álbum, Zach Bryan, a través de Warner Records. Escúchalo AQUÍ. Amplio pero íntimo a la vez, el álbum de 16 canciones explora las raíces de Oklahoma del artista nominado al Grammy, así como su vasta y variada confluencia de influencias musicales y literarias. Escrito y producido por el propio Bryan, el álbum es un comunicado crudo y sin filtros que va del creador de las canciones directamente al corazón de su audiencia global.

Algunas de las nuevas canciones ya se han presentado en vivo o por redes sociales y se han convertido en las favoritas de los fans en los conciertos. Entre ellas se encuentra el tema “Overtime”, con su energía inspiradora y su estribillo arrollador. El veterano de la Marina también compartió recientemente un fragmento de “Spotless”, una sentida colaboración con la leyenda del alt-folk The Lumineers. “I ain’t spotless, neither is you”, cantan Bryan y Wesley Schultz, líder de The Lumineers, “But once in my life I’m gonna see it through.”

El álbum también cuenta con la colaboración de la superestrella del country Kacey Musgraves en el tema más destacado del mismo, “I Remember Everything”, así como también con colaboraciones de Sierra Ferrell en “Holy Roller” y The War and Treaty en “Hey Driver”. Otras canciones destacadas, que captan la honestidad de Bryan a la hora de contar historias y su conmovedora forma de transmitirlas, son “El Dorado”, “Tourniquet” y, la última canción del álbum, “Oklahoma Son”

Zach Bryan llega al final de su gira completamente sold-out Burn, Burn, Burn Tour, la cual finaliza el 30 de agosto en Kansas City, MO. 2023 ha sido un año explosivo para Bryan, donde obtuvo una nominación a los Grammy por su single “Something in the Orange”, con 5 certificaciones de platino, que es ahora oficialmente el single country masculino que más tiempo lleva en la lista Hot 100 de Billboard, con la asombrosa cifra de 66 semanas consecutivas.

Estos logros se producen tras el lanzamiento de su álbum American Heartbreak en 2022, un éxito que sigue cosechando elogios universales y un impulso imparable, apareciendo en numerosas listas de lo mejor del año 2022. Fue el álbum country número 1 en Spotify en 2022. American Heartbreak, con certificación de platino, permaneció en el top 10 en Estados Unidos durante más de un año después de su lanzamiento inicial y obtuvo un total de 16 certificaciones de pista de la RIAA. Hasta la fecha, Bryan ha acumulado más de 6.900 millones de streams en todo el mundo.

Ahora, con su nuevo álbum y las próximas fechas de su gira 2024, Bryan cumple su promesa de ofrecer música genuinamente estadounidense y sincera, sin dejarse llevar por modas o categorías, música que representa su voz singular en la cultura musical.