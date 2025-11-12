Woody y Buzz enfrentan a una nueva amenaza digital en “Toy Story 5”

Pixar reveló el primer tráiler oficial de “Toy Story 5”, la esperada secuela que traerá de vuelta a “Woody”, “Buzz Lightyear” y el resto de los juguetes más famosos del cine.

El avance, publicado este miércoles por Disney anuncia un nuevo conflicto en la era digital: los juguetes tradicionales deberán enfrentarse a “Lilypad”, una tableta inteligente que pone en duda su relevancia en el mundo moderno.

Una nueva generación, un viejo dilema El video de poco más de dos minutos arranca con imágenes nostálgicas del cuarto de Bonnie, la niña que heredó los juguetes al final de “Toy Story 3”, pero rápidamente introduce un cambio de tono. Una voz robótica, proveniente de “Lilypad”, que dice: “La era de los juguetes ha terminado”.

A partir de ahí, el tráiler combina acción, humor y una reflexión sobre la obsolescencia en tiempos dominados por la tecnología. “Woody”, “Buzz”, “Jessie” y “Hamm” intentan adaptarse a una infancia gobernada por pantallas y dispositivos inteligentes, mientras la nueva villana, una tableta con forma de rana, amenaza con reemplazarlos definitivamente.

El regreso de las voces originales Tom Hanks y Tim Allen retoman sus icónicos papeles como “Woody” y “Buzz Lightyear”, respectivamente, junto a Joan Cusack como Jessie.

La novedad llega con Greta Lee, quien presta su voz a “Lilypad”, y con la incorporación de Jacob Tremblay como un nuevo personaje aún sin confirmarse. El filme estará dirigido por Andrew Stanton, responsable de clásicos como “Buscando a Nemo” y “WALL·E”, quien regresa a la silla de dirección tras más de una década centrado en labores de guion y producción dentro de Pixar.

Entre la nostalgia y la crítica al presente De acuerdo con el comunicado de Pixar, “Toy Story 5” explorará “el significado de ser un juguete en un mundo que ya no juega igual”. La historia busca conectar con las generaciones que crecieron con la saga, pero también con los niños que hoy viven rodeados de tecnología. Críticos y fanáticos ya destacan la intención del estudio de modernizar la narrativa sin perder su esencia emocional, combinando el humor característico con temas contemporáneos como la relación entre infancia y dispositivos electrónicos.

¿Cuándo se estrenará “Toy Story 5”?

Disney confirmó que “Toy Story 5” llegará a los cines el 19 de junio de 2026, justo 31 años después del estreno de la primera entrega. El lanzamiento coincide con el 40 aniversario de Pixar, lo que aumenta las expectativas sobre el nivel técnico y narrativo de la película. Aún no se ha revelado si personajes como “Bo Peep” o “Forky” tendrán presencia significativa, aunque el tráiler deja entrever guiños a ambos. Desde su debut en 1995, “Toy Story” ha recaudado más de tres mil 300 millones de dólares a nivel mundial y se ha convertido en una de las franquicias más queridas del cine de animación.

Con esta quinta entrega, Pixar parece decidida a cerrar el ciclo con una mirada al futuro, planteando preguntas sobre el cambio, la conexión emocional y el valor del juego en la era digital.