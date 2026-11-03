Wisin firma con Sony Music Latin mediante su sello La Base Music Group.

Wisin firmó un nuevo acuerdo con Sony Music Latin para el lanzamiento de sus próximos proyectos musicales, que se publicarán a través de su propio sello, La Base Music Group.

La alianza combina la visión artística y el liderazgo empresarial de Wisin con la capacidad de promoción y distribución a nivel global de Sony Music Latin.

Para Wisin, el acuerdo marca una nueva etapa en una carrera definida por su evolución como artista, productor y empresario. A través de La Base Music Group, continúa al frente de la dirección creativa de su música, mientras se une a Sony Music Latin para llevar sus próximos lanzamientos al público de todo el mundo.

Alex Gallardo, presidente de Sony Music Latin, expresó: “Nos enorgullece recibir de nuevo en casa a Wisin y a La Base Music Group, y esperamos trabajar juntos para llevar esta nueva etapa de su música a sus seguidores en todo el mundo”.

Wisin agregó: “Regresar a Sony Music Latin es volver a casa. Me llena de emoción comenzar esta nueva etapa, junto a un equipo con el que comparto la pasión por seguir innovando y llevando nuestra música al mundo”.

La alianza llega junto con la Universidad del Perreo, el proyecto más reciente de Wisin. La iniciativa celebra las raíces puertorriqueñas del reguetón y conecta a los pioneros del género con una nueva generación de artistas.

Más allá de su álbum de 12 canciones, Universidad del Perreo se ha convertido en una plataforma más amplia que ofrece experiencias educativas, cursos y eventos exclusivos, con más de 2 millones de “estudiantes” inscritos. La gira Universidad del Perreo World Tour arranca con dos conciertos en el Coliseo de Puerto Rico el 13 y 14 de noviembre.