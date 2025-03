Will Smith lanza su primer álbum en más de 20 años. El actor ganador del Óscar y del Grammy ha anunciado que su nuevo álbum, “Based on a True Story”, se lanzará el 28 de marzo.

El álbum incluye los sencillos “First Love”, “Beautiful Scars”, “TANTRUM”, “Work of Art” y “You Can Make It”, además de colaboraciones como DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor y Big Sean, entre otros.

La producción incluirá 14 canciones y la lista completa ya se ha revelado. Podrás conseguirlo en iTunes cuando se lance.

Lista de canciones de “Based on a True Story”:

1. Int. Barbershop Day ft. DJ Jazzy Jeff & Simone

2. You Lookin’ for Me?

3. The Reverend (Rave Sermon)

4. Rave in the Wasteland

5. Bulletproof ft. Jac Ross

6. Hard Times (Smile) ft. Teyana Taylor

7. Beautiful Scars ft. Big Sean and OBanga

8. Tantrum ft. Joyner Lucas

9. First Love ft. India Martinez and Marcin

10. Make It Look Easy

11. The Reverend (YCMI Sermon)

12. You Can Make it ft. Fridayy and Sunday Service

13. Work of Art ft. Russ and Jaden

14. The Reverend (WOA Sermon)