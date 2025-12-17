Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix

Warner Bros Discovery rechazó el miércoles una contraoferta de compra presentada por su competidor Paramount la semana pasada, que buscaba frustrar los planes del gigante del streaming Netflix de adquirir a la gran compañía de cine y televisión.

En un comunicado, Warner Bros Discovery afirmó que su consejo de administración determinó por unanimidad que la oferta hostil de Paramount “no responde a los intereses de WBD”.

Desde que se inició la guerra de ofertas en septiembre, esta fue la sexta puja de Paramount por WBD, la icónica empresa de Hollywood que también es propietaria de CNN.

“Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas”, señaló el texto de WBD.

Netflix sorprendió a la industria del entretenimiento el 5 de diciembre al anunciar que había cerrado un acuerdo para comprar WBD por casi 83.000 millones de dólares.

Tres días después, Paramount —cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, un aliado del presidente Donald Trump— lanzó una contraoferta pública de adquisición en efectivo que valoraba a WBD en 108.400 millones de dólares.

Trump dijo la semana pasada que quería asegurarse de que CNN tuviera nuevos propietarios como parte de la venta de WBD. El mandatario ha estado enfrentado con el canal de noticias Cable News Network (CNN) desde hace años.