Viento en popa para las series españolas en las plataformas

Desde el thriller “El jardinero” hasta “Los años nuevos” sobre la historia de una pareja, las series españolas se multiplican en las plataformas, y en ciertos países, como en Francia, las producciones ibéricas, además de espectadores, cosechan premios.

El éxito mundial de “La casa de papel” (2017) en Netflix allanó el camino para que las series españolas se dirigieran a audiencias internacionales. Y, aunque ninguna producción ha logrado los niveles estratosféricos de esta saga de ladrones con máscara de Dalí y nombre de ciudades, muchas se colaron en las listas de las más vistas.

Entre los casos más recientes figura “El jardinero”, un thriller sobre un sicario fanático de las plantas dirigido por Miguel Sáez Carral, difundido en abril en Netflix y que estuvo entre las series más vistas de habla no inglesa, y “Ciudad de sombras”, una serie policíaca ambientada en la Barcelona de Gaudí que se situó en el top 10 de las más visionadas en la primera semana de su lanzamiento en diciembre.

“Hace algunos años que no sólo existe un entusiasmo [por las series españolas], sino también una forma de trabajar española que se ha confirmado, que se ha afianzado en las pequeñas pantallas”, dice a AFP Carlo Fasino, programador del festival internacional Séries Mania, que se celebra en el norte de Francia desde 2018.

Precisamente en la última edición de este certamen ganó “Querer”, un drama sobre la violencia conyugal dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, y otra serie española, “Celeste”, de Elena Trapé, se llevó dos galardones en una sección paralela.

“Más diversa”

Para Fasino, España supo aprovechar el auge de las series y fue “uno de los pocos países de Europa occidental [...] donde no hubo una barrera entre el mundo del cine y el de la televisión”.

“No hubo esa mirada un poco elitista” hacia la televisión y, aprovechando su experiencia en el cine, el país no dudó en hacer series.

Esta multiplicación de títulos ha generado una diversificación del tipo de series, acercándolas a géneros que históricamente no eran muy explotados en España, apunta el especialista. Por eso ahora hay más thrillers, historias con tramas políticas o dramas médicos como “Respira”.

“La industria española ya no depende de una serie limitada de ‘hits’ globales, sino que es mucho más diversa sobre el tipo de contenidos y también los casos de éxito”, coincide por su parte Jaime Otero, vicepresidente de alianzas estratégicas de la empresa de medición Parrot Analytics.

“Los años nuevos”, la historia de una pareja treintañera a lo largo de diez Nocheviejas, fue presentada en la Mostra de Venecia en 2024. Esta serie, creada por Rodrigo Sorogoyen, Paula Fabra y Sara Cano, y difundida actualmente en Francia por la cadena pública ARTE, está cosechando un gran éxito de crítica y de público, con más de 3,7 millones de visionados en su plataforma, entre mayo y diciembre de 2025.

“Lado pop”

Esta serie, y otras producciones españolas como “Querer” o “La Mesías” también difundidas en ARTE, tienen la “particularidad de ser inventivas, muy diferentes y muy originales y, al mismo tiempo, tener una visión de autor muy comprometida, de tener algo que contar que perdura”, explica Alexandre Piel, director adjunto de la unidad de ficción de ARTE Francia.

Para Fasino, el éxito de estos contenidos se debe a “una especie de naturalidad y desinhibición”. “Aunque sean series dramáticas o más trágicas, siempre hay un lado muy pop, muy colorido, muy melodramático también a veces, pero muy elevado en el tratamiento de sus historias”.

Con el tiempo, España se ha convertido en uno de los grandes centros de producción de contenidos para televisiones y cine.

Entre 2022 y el primer semestre de 2025, más de un cuarto (26,1%) del contenido no anglófono más visionado en las principales plataformas de streaming era del país ibérico, sólo por detrás de Corea del Sur, según un informe de Parrot Analytics y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) español presentado en octubre en el Mipcom de Cannes, el mayor salón internacional del sector.

El gigante Netflix contribuyó de manera importante a esta evolución. En 2019 inauguró en los alrededores de Madrid sus primeros estudios fuera de Estados Unidos. Y el pasado junio anunció que invertiría entre 2025 y 2028 más de 1.000 millones de euros (1.114 millones de dólares) en producciones en España.

