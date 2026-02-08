Víctor Rivera y Su Nuevo Estilo redefine su sonido con el estreno de “Kamikases”

Tras el impacto obtenido con sencillos como “Patruchas” y “Crazy” —este último en colaboración con Sandro Malandro, Victor Rivera y Su Nuevo Estilo abre un nuevo capítulo en su trayectoria con el estreno de “Kamikases”.

Este lanzamiento no solo consolida su visión creativa, sino que refuerza el camino sonoro que el artista ha venido construyendo con determinación. Con una interpretación intensa y un flow frontal, Rivera deja claro que la fusión del Tumbado con la fuerza del Hip Hop define su ADN musical, presentándose como una identidad sólida y establecida que trasciende las tendencias temporales y lo posiciona como una voz auténtica dentro del género.

El estreno viene acompañado de un video oficial de estética urbana cruda, producido por Polaris Films bajo la dirección ejecutiva de Fátima Correa. Filmado en una emblemática unidad habitacional de la Ciudad de México, el visual utiliza el concreto y los pasillos como escenarios que sintonizan perfectamente con la vibra de “Kamikases”, aterrizando el sonido en una atmósfera que respira la misma fuerza que su lírica.

Mientras “Kamikases” golpea con la crudeza de las cuerdas tradicionales y lleva la potencia acústica al límite, Víctor Rivera adelanta que su propuesta sigue en constante expansión. Con este lanzamiento, Rivera confirma que está listo para liderar la nueva ola de la música mexicana contemporánea en 2026.