Unas presas hacen peluches del papa León XIV antes de su visita a Perú

En los talleres de una hacinada cárcel del sur de Lima, decenas de prisioneras cortan telas y enlazan hilos para fabricar peluches y recuerdos del papa León XIV, que llegará en las próximas semanas a Perú en su primera gira por Latinoamérica.

Sus manos se mueven rápido: las reclusas buscan producir al menos 1.000 muñecos para venderlos antes y durante la visita papal, que se extenderá del 11 al 16 de noviembre. Una parte de los ingresos contribuye al sustento de sus familias.

Robert Prevost, nombrado jefe de la Iglesia católica en mayo de 2025, nació en Estados Unidos pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad.

"Tenemos muchas emociones encontradas (...). Trabajar en el muñeco nos libera", dice a la AFP la prisionera Nany, que prefiere no dar su apellido. Lidera el emprendimiento de peluches en la cárcel de mujeres de Chorrillos, un distrito costero en el sur de Lima.

Los muñecos, con lentes, sotana blanca, una capa roja y el solideo papal, se apilan sobre un escritorio, mientras Nany corta en un molde el rostro caricaturizado de Prevost. Sus compañeras se inclinan sobre sus máquinas de coser.

Rellenos de algodón, se venden por redes sociales por menos de 9 dólares y en una tienda del Instituto Nacional Penitenciario.

En otro ambiente del mismo taller, que emplea a unas 290 reclusas en distintos turnos, otras prisioneras enlazan abalorios para fabricar rosarios, aretes y brazaletes con la imagen del papa.

Jullie Rocha, brasileña de 20 años que cumple condena por tráfico de drogas, es una de ellas. "Pediría (a León XIV) que ore un poco por (...) todas nosotras, porque acá en este penal no somos como las personas piensan", dice.

Según datos oficiales, la cárcel de Chorrillos tiene capacidad para 400 reas, pero alberga a 751.

"No sabemos" si el papa "va a venir a un centro penitenciario, pero ellas quisieran verlo y mostrarle los productos", dice Doris Nakandakari, directora de la prisión.

Prevost llegó en 1985 por primera vez a Perú, donde sirvió en distintos períodos por unas dos décadas. Apenas asumió el máximo cargo de la Iglesia católica en mayo del año pasado, en sus primeras palabras públicas saludó a su "querida diócesis de Chiclayo", ciudad del norte peruano de la que fue obispo.

En noviembre será su primer retorno al país andino como sumo pontífice, donde se le espera con fervor. Sus principales paradas serán en Chiclayo y en Lima, donde cerrará su primera gira latinoamericana tras recorrer Uruguay y Argentina.