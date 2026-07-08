Cultura

Una noche de película con la Sinfónica en el Anayansi

La Orquesta Sinfónica Nacional cautivaron al público con temas del compositor John Williams que han formado parte de grandes historias del cine

Una noche de película con la Sinfónica en el Anayansi
MiCultura | Los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Una noche de película con la Sinfónica en el Anayansi
Ml | El maestro Ricardo Risco.
Una noche de película con la Sinfónica en el Anayansi
Ml | Asistentes al concierto.
Zulema Emanuel
08 de julio de 2026

El Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa se convirtió en el escenario de un emotivo viaje cinematográfico con el concierto homenaje al célebre compositor John Williams, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

Bajo la batuta del maestro Ricardo Risco Cortés, la agrupación ofreció un espacio de encuentro intergeneracional donde familias y amantes del séptimo arte disfrutaron de un repertorio emblemático que incluyó las inolvidables bandas sonoras de películas como: Tiburón, Star Wars, Superman, Indiana Jones, E.T., La lista de Schindler, Jurassic Park y Harry Potter.

Cada pieza magistral fue recibida con ovaciones y prolongados aplausos por parte de un auditorio que conectó de inmediato con la emotividad y la fuerza sonora de la obra del maestro estadounidense.

Con esta exitosa presentación, la Sinfónica Nacional reafirmó su compromiso de acercar la música sinfónica a públicos diversos, demostrando la capacidad de estas grandes composiciones para trascender la pantalla grande y permanecer vivas en la memoria colectiva del país.

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