“Una batalla tras otra” y “Pecadores”, favoritas a Premios de los Actores de Hollywood

Los elencos del thriller político de Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, y del horror musical, “Pecadores”, de Ryan Coogler, se medirán este domingo en los Premios de los Actores de Hollywood, el último gran duelo de las taquilleras producciones antes de los Óscar.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de un exrevolucionario confrontado por su pasado mientras intenta criar a su hija adolescente, “Una batalla tras otra” llega al frente con siete nominaciones para la influyente gala del Sindicato de los Actores SAG-AFTRA, que agrupa a más de 160.000 miembros.

Mientras que “Pecadores”, la vampiresca producción que mezcla terror con acción y números musicales, le sigue de cerca con cinco nominaciones.

El premio más importante de la noche reconoce al elenco de una cinta, cuyo resultado ha coincidido algunas veces con la ganadora del Óscar a mejor película.

“Creo que ‘Pecadores’ ciertamente ganará el premio de los Actores de SAG al mejor elenco”, dijo a la AFP el columnista de premios de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg.

“Pero no tengo tanta certeza de que se llevará el Óscar a la mejor película. Podría ser, pero esos dos premios han ido a parar a películas diferentes casi tan a menudo como han coincidido en la misma”, comentó.

En las categorías individuales, Feinberg ve despuntando a Timothée Chalamet, quien encarna en “Marty Supremo” a un joven que sueña con convertirse en el mejor jugador de tenis de mesa del mundo.

“Él ganó el año pasado por ‘Un completo desconocido’, pero después no ganó el Óscar. Así que sabemos que realmente le gusta a este gremio”, dijo Feinberg.

Otro punto que juega a favor de Chalamet es que “su más fuerte contendor para el Óscar”, el brasileño Wagner Moura (“El agente secreto”), no está en la competencia de este domingo.

Quiénes sí compiten son Michael B. Jordan, quien dio vida a los gemelos que intentan dejar atrás a la mafia en “Pecadores”, Ethan Hawke (“Blue Moon”), Jesse Plemons (“Bugonia”), y DiCaprio.

En la categoría femenina, todas las apuestas están en Jessie Buckley, quien ha arrasado en esta temporada de premios como una sufrida madre casada con William Shakespeare, en “Hamnet”.

Rose Byrne (“Si pudiera, te patearía”), Kate Hudson (“Song Sung Blue”), Chase Infiniti (“Una batalla tras otra”) y Emma Stone (“Bugonia”) llenan la lista.

“Impredecible”

Ya en el reparto, la disputa es “impredecible”, dijo Feinberg.

“Los nominados en esas categorías han sido reconocidos en casi cada premiación”, comentó el columnista.

El Globo de Oro para Mejor Actriz de reparto fue para Teyana Taylor, la irreverente compañera emocional de DiCaprio en “Una batalla tras otra”. Mientras que Stellan Skarsgard ganó en la categoría masculina con “Valor sentimental”, pero no está nominado a los premios de los Actores.

Los premios de la Crítica reconocieron en la categoría a Jacob Elordi, en la piel de “Frankenstein”, y a Amy Madigan, la temida bruja de “La hora de la desaparición”.

El británico BAFTA premió a Sean Penn, también de “Una batalla tras otra”, y Wunmi Mosaku, de “Pecadores”.

“Pueden resultar en cualquier cosa”, comentó Feinberg.

En el lado masculino, además de Elordi, y Penn, están el puertorriqueño Benicio del Toro, quien en el papel de un imperturbable sensei equilibró en la pantalla al frenético revolucionario fracasado de DiCaprio; Paul Mescal como Shakespeare en “Hamnet”; y Miles Caton, un carismático joven músico de “Pecadores”.

Ariana Grande, por “Wicked: Por siempre”, y Odessa A’Zion (“Marty Supremo”) completan el cuadro femenino.

En la televisión, suenan entre los favoritos figuras como Owen Cooper, de la exitosa miniserie de Netflix “Adolescencia”, Noah Kyle, del drama hospitalario “The Pitt”, Rhea Seehorn, de la distópica “Pluribus”, y Seth Rogen, guionista y protagonista de la sátira de Hollywood “The Studio”.

Su colega Catherine O’Hara, fallecida en enero, podría hacerse con el premio a mejor actriz en una serie cómica.

La ceremonia, que homenajeará a Harrison Ford por su trayectoria, estará conducida por Kristen Bell, y será transmitida en vivo por Netflix.

La 32ª edición de los Premios de los Actores de Hollywood se celebrará a las 17H00 de Los Ángeles (01H00 GMT del lunes).