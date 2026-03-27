Un viaje musical a la oralidad caribeña

La actriz y cantante cartagenera Aida Bossa presentó a Metro Libre su primer álbum musical “Que no muera la tradición”, un proyecto que le tomó ocho años de trabajo y que busca rescatar la oralidad y los sonidos del Caribe colombiano.

La artista explicó que el disco reúne cantos, arrullos, rondas infantiles y relatos que marcaron su infancia en Bolívar y Cartagena, elementos que también utilizaba como parte de su entrenamiento vocal cuando estudiaba artes escénicas en Bogotá.

Según contó la intérprete, el álbum inicia con una conversación con un campesino del Caribe colombiano, a quien le preguntó sobre los juegos y recuerdos de su niñez. A partir de ahí, el recorrido musical avanza por distintos momentos de la vida. “Quise hacer este álbum para hacer memoria de la tradición oral del Caribe colombiano. Pronto se estrenará el videoclip del tema, grabado en Palenque junto a mujeres de la comunidad”, expresó.

Además de promocionar el álbum en Panamá, Bossa reveló que continúa activa en el teatro y el cine, y que este año se estrenará una película en la que participó recientemente.