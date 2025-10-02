Un viaje a la historia del Canal y su construcción

“Construyendo el Canal de Panamá” es la nueva sala que inauguró el Museo del Canal, en la cual los visitantes podrán conocer más de la visión moderna y enriquecida sobre la construcción de esta emblemática obra de ingeniería.

Con un enfoque contemporáneo y tecnología de última generación, la nueva sala explora los antecedentes, desafíos y el impacto global del Canal, invitando a las personas a conectar el pasado con la memoria y la identidad panameña, explicaron del museo.

Cuentan que la exposición incluye recursos digitales interactivos, piezas inéditas y contenidos en español con versiones accesibles mediante códigos QR. “Los visitantes pueden conocer los retos técnicos, humanos y ambientales que marcaron la construcción del Canal, así como la diversidad de los trabajadores que hicieron posible esta hazaña histórica”, detallaron.

La apertura de esta sala marca el cierre de un lustro de trabajo que ha transformado siete espacios permanentes del Museo, consolidándolo como un referente cultural regional, afirmó Ana Elizabeth González, directora y curadora en jefe.