“Un país pequeño puede hacer grandes cosas”, destaca Panamá en la reunión preparatoria de la JMJ en Corea del Sur

Panamá compartió su experiencia en la organización de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2019 durante la Segunda Reunión Preparatoria Internacional camino a Seúl 2027, la cual se desarrolla en Corea del Sur del 14 al 17 de septiembre.

Durante la inauguración del encuentro, que reúne a más de 400 delegados de la pastoral juvenil procedentes de más de 100 países de los cinco continentes, con el objetivo de conocer los avances organizativos y la visión pastoral de la próxima edición, Víctor Chang, exsecretario ejecutivo del Comité Organizador Local de la JMJ Panamá 2019 y actual ecónomo de la Arquidiócesis de Panamá, integró un panel junto con el cardenal Américo Manuel Alves Aguiar y el padre João Chagas.

En su intervención, Chang relató cómo una nación pequeña logró estructurar un evento de magnitud global partiendo de la convicción de que el territorio no condiciona la misión. “Panamá se convirtió en una casa. Una casa que no se define por su tamaño, sino por su capacidad de recibir”, afirmó, al resaltar la labor conjunta entre las familias, la juventud, la Iglesia, la empresa privada y el Estado.

Asimismo, subrayó que la vivencia dejó aprendizajes fundamentales como la confianza, la escucha, la flexibilidad y el protagonismo juvenil: “guiar a los jóvenes significa acompañar sin sustituir y confiar sin abandonar”. Con su participación en esta cita internacional, el país reafirmó que el impacto de una jornada no concluye al desmontar las estructuras. “Las grandes misiones comienzan con un gran sí, la comunión multiplica nuestras capacidades y la Iglesia crece cuando camina unida. Un país pequeño puede hacer grandes cosas”, concluyó Chang.

La delegación panameña está conformada además por los jóvenes Erick Anjur y Yithzak González Murgas, quienes representan al país en las sesiones de trabajo presididas por el arzobispo de Seúl, monseñor Peter Chung Soon-taek, presidente del Comité Organizador, indica el comunicado de la Arquidiócesis de Panamá.