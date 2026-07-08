Un libro sobre los saberes curativos

El libro “Iho Kebery, Santa Marta: Saberes curativos en la comarca Ngäbe-Buglé” fue publicado recientemente por investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) como el resultado principal de un estudio científico orientado a salvaguardar los saberes ancestrales de esta etnia.

Financiado por la SENACYT y el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el proyecto nació a solicitud de los propios botánicos tradicionales de la comarca con el fin de preservar sus conocimientos etnobotánicos y promover el uso sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático.