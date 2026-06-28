Un escritor francés encuentra en internet un libro generado con IA y firmado con su nombre

El escritor y trotamundos francés Julien Blanc-Gras denunció este domingo en el diario Le Monde que Amazon vendiera un “libro parásito” generado con inteligencia artificial (IA) pero firmado con su nombre, pese a que él no lo escribió.

Vendido por 17,05 euros (unos 15 dólares), “Guía completa de aventuras: manual de supervivencia del viajero moderno” aparecía supuestamente firmada por él, en una reseña que lo presentaba en Amazon como un “autor aventurero”.

“Julien Blanc-Gras soy yo. Y, en efecto, soy un escritor que viaja. El problema es que nunca he escrito ese libro”, señaló en una tribuna publicada en Le Monde.

“Los gigantes de la tecnología saquean nuestro trabajo para alimentar sus modelos de IA, sin nuestro consentimiento y sin contrapartida alguna. IA que satura nuestras pantallas y hace tambalear la realidad. IA que, a partir de ahora, puede apropiarse de nuestras voces, nuestras imágenes y nuestros nombres en unas estafas lamentables”, recoge su tribuna.

El escritor recuerda que en internet abundan obras generadas por IA y firmadas con autores ficticios, pero apunta que este caso es “distinto”.

“Yo no soy ficticio. Es realmente mi nombre el que aparece en la portada. Se ha superado una etapa: la usurpación de identidad de un escritor”, denuncia.

Según explicó, se ha puesto en contacto con un abogado para estudiar posibles acciones y también ha denunciado a Amazon.

Tras la denuncia, la obra fue retirada de Amazon pero, según el escritor, aún se vende “en muchos otros sitios, estadounidenses, daneses o coreanos”.