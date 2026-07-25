Ulloa llama a custodiar lo humano ante el avance de la Inteligencia Artificial

El Foro Internacional “Magnifica Humanitas” cerró en la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA) con un llamado del Arzobispo Metropolitano de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, a “custodiar lo humano” frente al avance de la inteligencia artificial.

En el panel dedicado a los medios de comunicación, Ulloa advirtió que el progreso tecnológico debe ir acompañado de discernimiento ético.

“Comunicar no consiste solamente en transmitir información; comunicar es, sobre todo, contribuir a hacer más humana la convivencia entre las personas”, expresó el arzobispo.

Monseñor fue enfático al señalar que la dignidad humana debe ser el criterio central de toda comunicación.

“La dignidad humana no es un tema más dentro de la comunicación; es el criterio desde el cual debe pensarse toda comunicación. Si una tecnología comunica más, pero humaniza menos, hemos progresado técnicamente, pero hemos retrocedido moralmente”, afirmó.

El foro, organizado por la Arquidiócesis de Panamá, la USMA y FUNDESTEAM, reunió a directores de medios de comunicación.

Coincidieron en que la IA debe usarse para mejorar contenidos, pero sin perder la verificación, la transparencia y los principios éticos del periodismo.

Tres días de reflexión

El encuentro inició con la ponencia del Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga sobre humanismo cristiano e IA. “Ninguna máquina, jamás, va a poder sustituir el esplendor, la magnífica humanidad del ser humano”, dijo.

El segundo día se centró en los jóvenes, quienes coincidieron en que la IA es una herramienta cotidiana que no puede sustituir el criterio humano, la creatividad ni la dimensión ética y espiritual.

El foro buscó promover una conversación amplia sobre los límites y posibilidades de la IA desde una perspectiva humanista, dejando como balance final el compromiso de cuidar la dignidad humana en medio de los avances tecnológicos.