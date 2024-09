U2 celebra aniversario de “How To Re-Assemble An Atomic Bomb” con nuevo álbum

Con motivo del 20º aniversario del álbum de la banda U2 “How To Dismantle An Atomic Bomb”, Island Records y UMR anuncian el lanzamiento de un disco paralelo titulado “How To Re-Assemble An Atomic Bomb”, que incluye canciones inéditas descubiertas en el archivo de sesiones.

Previsto para un lanzamiento independiente el 29 de noviembre de 2024, las primeras canciones disponibles de “How To Re-Assemble An Atomic Bomb” son “Country Mile” y “Picture Of You (X + W)”.

“Las sesiones de ‘How To Dismantle An Atomic Bomb’ fueron un periodo muy creativo para la banda, exploramos muchas ideas de canciones en el estudio. Nos inspiramos en nuestras primeras influencias musicales y fue una época de profunda introspección personal para Bono, que intentaba procesar -desmantelar- la muerte de su padre.

“Para esta edición de aniversario me metí en mi archivo personal para ver si había alguna joya inédita y me tocó el gordo”, explicó.

“Elegimos diez que realmente nos hablaban. Aunque en su momento dejamos de lado estas canciones, en retrospectiva reconocemos que nuestro instinto inicial de que eran candidatas para el álbum era acertado, estábamos en lo cierto”, agregó.

Lista de tracks para “How To Re-Assemble An Atomic Bomb”:

1. Picture Of You (X+W)

2. Evidence Of Life

3. Luckiest Man In The World

4. Treason

5. I Don’t Wanna See You Smile

6. Country Mile

7. Happiness

8. Are We Gonna Wait Forever?

9. Theme From The Batman

10. All Because Of You 2

Lista de tracks para la edición remasterizada de 20 aniversario de “How To Dismantle An Atomic Bomb:

1. Vertigo

2. Miracle Drug

3. Sometimes You Can’t Make It on Your Own

4. Love and Peace or Else

5. City of Blinding Lights

6. All Because of You

7. A Man and a Woman

8. Crumbs from Your Table

9. One Step Closer

10. Original of the Species

11. Yahweh

12. Fast Cars