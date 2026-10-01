Tom Cruise se olvida de los héroes de acción en la sátira ecológica "Digger"

Tras dos décadas centradas en películas de acción, Tom Cruise interpreta a un magnate del petróleo tan peligroso como grotesco en "Digger", una comedia negra del mexicano Alejandro González Iñárritu.

Con un presupuesto estimado de 130 millones de dólares, la nueva película del oscarizado cineasta mexicano llega a la gran pantalla esta semana.

Lejos de sus papeles de héroe de acción, Cruise encarna a Digger Rockwell, el dueño de una gran petrolera que se preocupa poco por el planeta hasta que un accidente medioambiental lo hace tambalear.

"Es la culminación de todos mis talentos, (...) es el papel más exigente de toda mi carrera", confesó la estrella de Hollywood a la revista GQ.

El actor de 64 años está físicamente irreconocible, con montones de maquillaje para envejecerlo y una buena prótesis para hacerlo barrigón, en una imagen muy distinta de los personajes atractivos y atléticos que suele interpretar.

En estas últimas décadas, Cruise centró su carrera en las películas de acción, sobre todo en la saga de ocho filmes de "Misión imposible", la secuela de Top Gun, "Top Gun: Maverick", o las películas de "Jack Reacher".

Para el crítico de cine y autor A.S. Hamrah, que ha escrito varias obras sobre la filmografía de Cruise, los últimos papeles en los que el actor pudo lucir sus capacidades interpretativas fueron en los 1990.

"Creo que Tom Cruise está mirando hacia atrás en su carrera y se da cuenta de que está envejeciendo. Y que, por un lado, todavía tiene que hacer cosas como 'Top Gun 2' y 'Días de trueno 2', pero, por otro, en realidad no estuvo en ninguna película seria desde 1999", dice a AFP.

Ese fue el año de "Magnolia", de Paul Thomas Anderson, y de "Eyes Wide Shut", de Stanley Kubrick, en la que Cruise actuó junto a Nicole Kidman, quien era entonces su esposa.

"También probablemente esté pensando ahora que hay gente con la que no ha trabajado y con la que le gustaría trabajar, y seguramente Iñárritu es uno de ellos", añadió, en alusión al cineasta de "Birdman" y "El renacido", con los que ganó el Óscar a la mejor dirección.

- "Una categoría aparte" -

Para Shawn Robbins, analista de Box Office Theory, hace años que Cruise demuestra que está dispuesto a hacer papeles más arriesgados y salir de su zona de confort.

"El público más joven puede asociarlo con ser un intérprete y actor que hace acrobacias arriesgadas, pero él siempre está preparado para salirse del molde", afirma, en referencia a sus papeles en "Vanilla Sky" (2001) o "Jerry Maguire" (1996).

"'Digger' entra en una categoría aparte de la típica superproducción de Tom Cruise. Es algo completamente distinto", añade.

Una de las reflexiones que suscita "Digger" es hasta qué punto Cruise asume personalmente los mensajes políticos de la película: sobre nuestro estilo de vida insostenible y la hipocresía de los políticos.

"Creo que, al igual que Leonardo DiCaprio, está preocupado por el cambio climático y el medio ambiente", apunta Hamrah.

¿Podría ser también una ocasión en oro para Cruise de lograr el codiciado Óscar?

Para Robbins, el actor "podría ser un contendiente en la temporada de premios".

Tras el estreno en Londres el 22 de septiembre, las reacciones de los críticos fueron dispares, lo que da a entender que esta parodia sobre las clases más poderosas y las campañas contra el cambio climático probablemente dividirá al público.