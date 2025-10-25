TIMØ presenta nuevo tema y anuncia disco para febrero

La banda TIMØ anuncia oficialmente su próximo álbum de estudio, ‘Canto Pa No Llorar’, el cual verá la luz en febrero del 2026, informó su sello Universal Music.

El anuncio del disco llega de la mano del estreno de su última canción del año, “Divino Castigo”. Este sencillo marca el inicio de una nueva etapa creativa para TIMØ y se ha convertido en la canción más esperada por sus fans hasta el momento.

El vocalista, Alejo, compartió detalles sobre la creación de la canción, revelando que “‘Divino Castigo’ fue la primera canción que hicimos del nuevo álbum. La compusimos a inicios de enero de 2024 y prácticamente no cambió nada desde entonces... la esencia siempre estuvo ahí, queriendo entrar al álbum... y al final lo logró.”

La banda describe el tema como una canción alegre que, a pesar de narrar una ruptura, infunde fuerza para seguir adelante, disfrutar de la vida con orgullo y valentía, y demostrar que se puede superar el desamor.

Nacida en una sesión de composición junto al reconocido productor colombiano Nabález, la canción inicialmente tenía un aire más “bluesero”. Sin embargo, se transformó en una fusión única que mezcla el blues anglo con matices mexicanos. Según Pepa, el resultado evoca ritmos muy similares a la canción ‘Primera Cita’ de Carín León.