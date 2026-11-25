Cada cuarto jueves de noviembre, millones de personas en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, una fecha dedicada a la unión familiar y la gratitud, que este año será el 26 de noviembre. Su origen se remonta a 1621, cuando colonos ingleses y miembros del pueblo indígena Wampanoag compartieron una celebración de cosecha en Plymouth, Massachusetts. En 1863, Abraham Lincoln proclamó la fecha como una celebración nacional.

En Panamá, su presencia está relacionada con la convivencia de distintas culturas y la influencia estadounidense durante la época de la Zona del Canal. La chef Fanny Romero, expresó “Panamá es un país multicultural, un punto de encuentro de nacionalidades, costumbres y tradiciones. Por eso, considero positivo que nuestra gastronomía tenga la capacidad de adoptar y reinterpretar tendencias internacionales. La cocina es dinámica, evoluciona y se enriquece cuando se abre al intercambio cultural”.

La chef también destacó la importancia de conservar la identidad culinaria panameña mientras se incorporan nuevas tradiciones. “Sin embargo, esa apertura no debe significar perder nuestra esencia. Podemos incorporar celebraciones como Thanksgiving, pero también darles nuestro propio sello: utilizar productos locales, ingredientes de nuestra tierra, técnicas y sabores que representen nuestra riqueza culinaria”.

“Creo firmemente que el verdadero valor de nuestra gastronomía está en saber evolucionar sin olvidar nuestras raíces. Podemos recibir al mundo en nuestra mesa, pero sin dejar de mostrarle quiénes somos a través de nuestros sabores. La gastronomía panameña debe ser una cocina abierta al mundo, pero orgullosa de su identidad”, agregó Romero.

Por su parte, Paola Meneses, chef, barista, investigadora y docente, señaló que “Panamá no adoptó el Thanksgiving por moda. Lo adoptó porque vivimos casi 100 años con estadounidenses al lado, en la Zona del Canal”.

“Ellos trajeron su pavo, su puré, su cranberry y su costumbre de dar gracias en noviembre. Nosotros, como siempre hace Panamá, no lo copiamos tal cual, lo panameñizamos”, añadió.

Meneses explicó que “aquí el pavo se hizo con achiote, se acompañó con arroz con guandú, con tamal, con ensalada de papa de la abuela, con dulce de piña en vez de cranberry”.

“El Thanksgiving dejó de ser americano y se volvió panameño, de familia mezclada, de Zona y de barrio juntos en la misma mesa. Esa es la influencia real: no fue imposición, fue convivencia”, resaltó la barista.

La docente también hizo énfasis en que el reto está en celebrar esta fecha sin dejar de lado los productos nacionales y las tradiciones culinarias. “Pero como chef de patrimonio, sí tengo que decir esto: hoy el peligro no es celebrar Thanksgiving. El peligro es celebrar un Thanksgiving de supermercado importado, donde todo viene en lata de Estados Unidos y se pierde lo nuestro”.

Entre sus propuestas para mantener la identidad gastronómica, Meneses destacó la importancia de enseñar a preparar el pavo con productos locales, dar protagonismo a las cocineras panameñas y hacer que esta celebración sea accesible para las familias.

“Si vamos a dar gracias, démoslas con lo que produce esta tierra”, manifestó. También planteó alternativas como un pavo relleno de arroz con pollo, salsa de tamarindo y puré de ñame, en lugar de recurrir exclusivamente a ingredientes importados.

Asimismo, señaló que no es necesario realizar una cena costosa para conmemorar la fecha. “En estos tiempos de todo caro, el chef no puede promover una cena de $200. Tenemos que enseñar a dar gracias con lo que hay: un pollo al horno, un arroz, una ensalada, y familia. Eso también es Thanksgiving”.

Finalmente, Meneses resaltó “para mí, el Thanksgiving en Panamá no es copiar a Estados Unidos. Es la prueba de que Panamá sabe agarrar lo de afuera y hacerlo suyo, sin dejar de ser Panamá”.