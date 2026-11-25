<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y su esposa, Andrea Altamirano Duque, participaron en una demostración culinaria junto al chef Sergio Landero en el programa Tu Mañana, donde prepararon un pavo y compartieron detalles de las tradiciones gastronómicas del Día de Acción de Gracias. Cabrera también contó cómo acostumbra celebrar esta fecha en Estados Unidos y habló de su gusto por preparar el pavo frito, bromeando sobre la importancia de hacerlo correctamente para evitar que explote.