Tendrán su “Día de Industria 2026”

La Fundación IFF Panamá celebrará este jueves, 9 de abril, en la Ciudad de las Artes, su esperado “Día de Industria 2026”, un encuentro diseñado para profesionalizar el cine latinoamericano.

La jornada busca dotar a los cineastas de herramientas para el financiamiento, desarrollo y posicionamiento internacional de sus obras. La agenda incluye el panel de políticas públicas con la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, y una charla exclusiva de la Academia de Hollywood sobre el camino hacia los Oscars.

Según la organización, este espacio permitirá cubrir la ruta cinematográfica completa, brindando una “oportunidad para crear, conectar y crecer en el cine latinoamericano”.

El bloque vespertino elevará el nivel creativo con la masterclass del cineasta Manuel Abramovich y sesiones sobre mercados globales lideradas por especialistas como Leslie Cohen.