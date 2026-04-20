Temporada de conciertos, 11 shows entre abril y mayo

Panamá se convierte en el epicentro del entretenimiento con 11 conciertos imperdibles para lo que resta de abril y todo mayo. El calendario inicia este 23 de abril con Grupo Frontera en Plaza Amador, seguido por ROA el 24 de abril y el regreso de los argentinos Vilma Palma e Vampiros el 30 de abril en Plaza Figali.

La actividad continuará con Kany García y el ensamble vocal The Swingles (ambos el 14 de mayo), La Vida Boheme (15 de mayo) y una noche de música cristiana con Christine D’Clario y Kairo Worship (16 de mayo).

La cartelera se completa con Diego El Cigala el 17 de mayo, seguido por el “perreo” de Ryan Castro el 21 de mayo. Para el cierre del mes, Sin Bandera llegará a la Arena Roberto Durán el 28 de mayo, mientras que Jessi Uribe cantará en Federal Mall, en Chiriquí, el 30 de mayo.