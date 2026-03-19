Tecnología para poder escuchar sin barreras

Diana Lajón, ingeniera y fundadora de la empresa Acústika, está enfocada en promover las Tecnologías de Escucha Asistida (ALDs), herramientas diseñadas para que personas con pérdida auditiva (usuarios de audífonos o no) puedan integrarse plenamente en entornos ruidosos.

Con esta iniciativa busca transformar colegios, empresas y centros de culto en espacios verdaderamente inclusivos en el país. “La meta es que la enseñanza y la comunicación logren llegar a todos; es más caro tener a un niño que no puede comprender la lección porque simplemente el sonido no le alcanza”, explicó la ingeniera.

Cuenta que estos dispositivos permiten conectar el oído del usuario directamente con la fuente del audio (como la voz de un profesor o un expositor), eliminando el ruido ambiente y la reverberación del lugar. Lajón, cuya labor se gesta en el Centro de Innovación de Ciudad del Saber, destaca que existen soluciones desde aplicaciones móviles hasta sistemas que se sincronizan automáticamente con audífonos de última tecnología (Auracast) o implantes cocleares. “Así como los locales tienen rampas de acceso físico, también deben tener inclusión auditiva; no se trata solo de acceder al lugar, sino de escuchar y entender lo que allí ocurre”, subrayó Lajón, haciendo referencia al cumplimiento de la Ley 42 de 1999.