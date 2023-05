Dramas y comedias siguen eclipsando la temporada teatral.

Entre las puestas más esperadas figura “En boca cerrada no hay enredos (Si te lo conté no me acuerdo)”, del director Daniel Gómez Nates. Esta producción llegará el 31 de mayo al Teatro La Plaza, para hablar sobre la enfermedad de Alzheimer de modo sensible, al tiempo que se resaltan valores como la amistad y la solidaridad.

Mientras, en Teatro ABA, los pequeños de la casa podrán disfrutar “Shrek” cada domingo, hasta el 18 de junio.