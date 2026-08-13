Cultura

Suspenden el Desfile de la Pollera Picarona Antonera por razones de seguridad

Suspenden el Desfile de la Pollera Picarona Antonera por razones de seguridad
Cortesía ATP
Redacción Web
13 de agosto de 2026

La organización del Desfile de la Pollera Picarona Antonera anunció oficialmente la suspensión de este evento, con el fin de priorizar la seguridad y el bienestar de los participantes, delegaciones, artistas, visitantes y de la comunidad en general.

A través de un comunicado, difundido en sus redes oficiales, los organizadores lamentaron la medida “especialmente después de todo el esfuerzo, trabajo y entusiasmo puesto en esta celebración”. Asimismo, informaron que se evalúa la fijación de una nueva fecha, la cual será comunicada de manera oportuna.

La directiva indicó que se contactará directamente a las delegaciones y personas inscritas mediante los números telefónicos suministrados durante el proceso de registro, con el propósito de brindarles la información correspondiente.

Además, las autoridades del evento extendieron sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias afectadas. “Agradecemos profundamente su comprensión, apoyo y solidaridad en estos momentos. Trabajamos juntos por tu seguridad”, concluye el comunicado de la Junta Directiva del Desfile de la Pollera Picarona Antonera.

Tags:
seguridad
|
desfile
|
Antón
|
suspenden actividades
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR