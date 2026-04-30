$!Susan Castillo confirma su renuncia a los Bomberos

La expresentadora y comunicadora Susan Castillo confirmó que renunció a su cargo como directora de Relaciones Públicas y Prensa del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

“El pasado 15 de marzo de 2026 presenté formalmente mi renuncia al cargo de directora de la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Hoy esta decisión ha sido comunicada oficialmente, ya que se manejó con la debida reserva para no generar incomodidades en el ambiente laboral. Mi equipo de Prensa y Relaciones Públicas, así como mi círculo cercano, conocían esta información desde hacía aproximadamente un mes”, detalló en un comunicado.

Castillo destacó que “ha sido una decisión difícil, pero necesaria. Inicio una nueva etapa profesional motivada por una gran oportunidad que me reta a seguir creciendo. Y sí, esta vez también decidí pensar en mí.Durante este proceso he sido objeto de ataques infundados, alimentados por la envidia y la desinformación. Sin embargo, los resultados hablan por sí solos”.