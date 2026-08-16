Supermambo el primer álbum cómic de salsa cobró vida en el Bronx

Supermambo celebró el lanzamiento oficial de su álbum y cómic con dos funciones en el Pregones Theater de El Bronx, ocho años después de que la idea surgiera precisamente en este barrio neoyorquino, para crear el primer álbum cómic de salsa en la historia.

Con dos presentaciones el pasado día 8, Supermambo lanzó por todo lo alto su álbum y cómic, con un espectáculo producido por Violet House Entertainment, la casa productora fundada por Tita García, que hizo posible la realización del show.

Creado y escrito por Jeremy Bosch y Felipe Fournier, Supermambo fusiona la fuerza narrativa del cómic con la tradición salsera. Sobre el escenario, el público recorrió el universo del protagonista a través de interpretaciones en vivo, ilustraciones y narraciones producidas especialmente para el proyecto.

Jeremy Bosch en la voz y Felipe Fournier en el vibráfono estuvieron acompañados por una banda integrada por Ricky González (piano), Danny Torres (bajo), Marcos López (timbal), Camilo Molina (congas), Marcos Torres (bongó), Xito Lovell (trombón) y Eddie Rosado (coros).

Las funciones contaron además con invitados especiales como Shae Fiol, que interpretó la canción I’m Glad There Is You en su papel de Candela; con el violinista Alí Bello en ese mismo tema; y con Román Lajara que aportó el tres cubano en el sencillo Olvida Las Penas.

La voz del legendario Rubén Blades, productor ejecutivo del álbum y narrador de la historia, acompañó al público con narraciones que conectaron los distintos capítulos musicales del espectáculo, tal como fueron concebidos en el álbum de 17 cortes.

Los asistentes participaron en una firma de autógrafos junto a los co-creadores Jeremy Bosch, Felipe Fournier y el reconocido ilustrador Edgardo Miranda-Rodríguez, diseñador del cómic de Supermambo.

Con estas dos funciones, Supermambo cerró un proceso creativo de ocho años y abrió una nueva etapa para un proyecto que expande las posibilidades narrativas de la salsa. Presentarlo en El Bronx, cuna de grandes movimientos de la música latina y lugar donde nació la idea, convirtió la celebración en un regreso a casa.