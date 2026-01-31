Soür debuta en la escena musical con "Everyday", una fusión de sonidos urbanos y rock

El productor y creativo puertorriqueño Adrián Veguilla Espada, conocido artísticamente como Soür, incursiona formalmente en el campo interpretativo con el lanzamiento de su primer sencillo titulado “Everyday”.

En esta pieza, el artista revela una versión más edgy, logrando una combinación orgánica de sonidos urbanos con tintes de rock, lo que marca una propuesta fresca y experimental dentro del movimiento urbano latino contemporáneo.

Soür ha desarrollado una visión propia tras años de estar inmerso en procesos creativos de alto nivel. Con una base sólida en la industria, ha participado en proyectos vinculados a figuras internacionales de la talla de Eladio Carrión, y se ha desenvuelto en ecosistemas donde convergen estrellas como J Balvin y Snoop Dogg.

Musicalmente, la propuesta de Soür se mueve con agilidad entre el reguetón moderno y el trap, aportando un sonido que busca redefinir la próxima etapa de la música latina.

Su impacto ya se refleja en las plataformas digitales; por ejemplo, ens u canal oficial de YouTube, su tema “Sour Exotic” ya supera el millón de vistas, demostrando la gran aceptación que tiene su visión creativa entre el público global. Representando la “nueva sangre” del género, Soür combina herencia, disciplina y una visión vanguardista para dejar su huella en la industria.

Con el estreno de “Everyday”, el artista inicia una serie de lanzamientos que prometen mostrar su evolución constante, invitando a sus seguidores a estar pendientes de los próximos pasos de una carrera que se perfila con gran proyección internacional.