Sin Bandera conquista Miami con gran actuación en el James L. Knight Center

El dúo Sin Bandera ofreció una noche cargada de emoción y grandes clásicos ante un lleno total en el James L. Knight Center de Miami ante un público que cantó y aplaudió de principio a fin.

Noel Schajris y Leonel García se presentaron en una noche mágica el pasado fin de semana para ofrecer un recorrido musical por los grandes éxitos que han marcado sus 26 años de trayectoria, en una velada en la que el público los acompañó con entusiasmo, aplausos y coros de principio a fin.

Como parte de su Escenas US Tour, el dúo conectó con varias generaciones de seguidores a través de esas canciones que se han convertido en parte de la historia del pop en español. El espectáculo reunió lo mejor de su repertorio y no faltaron temas como “Mientes Tan Bien”, “Que LLoro” y “Entra en Mi Vida”, combinando la nostalgia de sus clásicos con la sensibilidad de su más reciente producción discográfica Escenas, y reafirmando la vigencia de una propuesta musical que continúa conquistando corazones.

La respuesta que ha acompañado esta etapa de la gira también ha quedado reflejada en la cobertura de los medios de comunicación. Tras su presentación en Los Ángeles, el periodista Tommy Calle destacó en Angeleno News cómo “sus seguidores los acompañaron en los coros para interpretar todos esos temas que han formado parte de sus vidas”, resaltando el vínculo emocional que Sin Bandera mantiene con su público.

Por su parte, el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, en su reseña del concierto en el Coliseo de Puerto Rico, describió la presentación como “una velada romántica memorable”, destacando la conexión del dúo con sus seguidores y el impacto de sus canciones a través de distintas generaciones. Tras el exitoso encuentro con sus seguidores en Miami, Sin Bandera continúa su recorrido por Estados Unidos con una agenda que incluye algunas de las principales plazas del mercado latino. Este miércoles 14 de octubre se presentará en The Theater at MGM National Harbor, en el área de Washington, D.C.; el viernes 16 llegará al emblemático United Palace de Nueva York, con entradas agotadas, y el sábado 17 actuará en el Boch Center Wang Theatre de Boston.

La gira seguirá durante las próximas semanas con presentaciones en Houston, Dallas, Hidalgo y Laredo, antes de continuar en diciembre con nuevas paradas en California y Nevada.

Sin Bandera también anuncia su regreso al área triestatal en abril de 2027 con dos presentaciones especiales: el 9 de abril en The Ritz Theatre, en Elizabeth, Nueva Jersey, y el 10 de abril en el United Palace de Nueva York.