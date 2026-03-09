Silvestre Dangond arrasa en Miami con su gira “El Último Baile”

El cantante colombiano Silvestre Dangond, arrancó en Miami de forma espectacular su gira “El Último Baile” por los Estados Unidos, de la mano de la productora Loud And Live, demostrando el enorme cariño y la conexión que mantiene con su público latino.

El recorrido inició con tres conciertos agotados en las ciudades de Atlanta, Orlando y Miami, respectivamente, donde durante más de tres horas de espectáculo al artista puso a todos los asistentes a cantar y bailar en noches memorables que marcaron un gran inicio de esta gira.

La fiebre “silvestrista” comenzó durante el fin de semana en la ciudad de Atlanta, Georgia, donde Silvestre Dangond demostró por qué es una de las figuras más importantes del vallenato, con un repertorio cargado de éxitos.

Posteriormente, su paso por Orlando, Florida, también fue memorable, llenando en su totalidad el Kia Center, en una noche donde el público no dejó de cantar y bailar cada una de sus canciones.

La gira vivió otro momento memorable con su esperado encuentro con el público de Miami, ciudad que el artista considera su segunda casa, en un concierto inolvidable en el Kaseya Center.

Durante esta presentación, Dangond protagonizó el show más taquillero en la historia del artista en los Estados Unidos, logrando además romper su propio récord en este recinto. El respaldo de sus seguidores convirtió la noche en una verdadera fiesta vallenata que se extendió por más de dos horas de música, baile y emoción.

Durante el espectáculo, Silvestre contó con la participación de invitados especiales como Fonseca, con quien interpretó “La Indiferencia” y “Cartagena”; Manuel Turizo, con “El Pasado es Pasado” y “El Pacto”; y Natalia Jiménez, con quien compartió “Los Caminos de la Vida” y “Me Muero”. La noche también contó con la presencia en el escenario de su gran amigo y colaborador de muchos años, Juancho De La Espriella.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando el artista se traslada a otra parte del recinto para ofrecer un set acústico, sentándose de manera íntima para compartir de cerca con sus seguidores, creando un instante único de conexión en el que las canciones se viven con una cercanía y emoción muy especial.

“Miami siempre me deja sin palabras. Adoro cómo este público latinoamericano canta, baila todas mis canciones y me llena de una energía increíble. Cada vez que canto aquí siento que estoy en casa. Gracias a Natalia, Fonseca y Manuel por acompañarme en esta noche tan especial”, expresó Dangond tras finalizar el concierto.

Ganador de cuatro Latin Grammy, Dangond continúa ahora con el resto de su recorrido por los Estados Unidos, con próximas paradas en Chicago (12 de marzo), Newark (13 de marzo) y Dallas (14 de marzo).

La gira “El Último Baile” ya ha marcado un hito en la carrera del artista. En Colombia superó todas las expectativas con más de 15 estadios completamente llenos, confirmando el enorme impacto de este espectáculo.

Tras su paso por Estados Unidos, Dangond se prepara para llevar esta exitosa producción a países como Perú, Chile, España y Argentina, continuando así con un tour internacional que celebra la música, la cultura y la conexión única que mantiene con su público alrededor del mundo.