“Si no te hubieras ido” y más éxitos volverán a sonar en EE.UU. en la nueva gira de Marco Antonio Solís

El cantante y compositor Marco Antonio Solís anunció su nueva gira “Tour Gratitud 2026”, una serie de conciertos por Estados Unidos con la que buscará reencontrarse con su público a través de un recorrido musical lleno de nostalgia, romanticismo y agradecimiento.

La gira comenzará el próximo 24 de julio en Austin, Texas, y concluirá el 11 de octubre en Highland, California, tras visitar ciudades como Las Vegas, Chicago, Phoenix, Boston, Montreal y San José.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el artista se mantiene como una de las figuras más influyentes de la música latina, cuyos conciertos se convierten en experiencias emocionales en las que sus fans conectan con canciones.

Un recorrido por los grandes éxitos de “El Buki” “Tour Gratitud 2026” llegará después de una serie de exitosas presentaciones internacionales que reafirmaron la vigencia del intérprete michoacano en los escenarios.

Durante los últimos años, el cantante agotó localidades en arenas y estadios de distintos países, consolidando un legado que sigue creciendo con el paso del tiempo.

El repertorio incluirá algunos de los temas más emblemáticos de su carrera como “Si no te hubieras ido”, “Tu cárcel”, “Más que tu amigo”, “Dónde estará mi primavera”, “La venia bendita” y “¿A dónde vamos a parar?”, canciones que continúan siendo himnos para millones de seguidores.

Además de la música, el espectáculo apostará por una producción renovada, una ejecución musical impecable y la cercanía que caracteriza al artista con su audiencia, convirtiendo cada presentación en una celebración colectiva marcada por el amor, la nostalgia y la gratitud.

Fechas confirmadas del “Tour Gratitud 2026” La gira iniciará el 24 de julio en Austin, Texas, y recorrerá ciudades como Hidalgo, Fort Worth, Tulsa, Washington, Boston, Nueva York, Montreal, Chicago, Las Vegas, Phoenix, Sacramento, San José, Long Beach y Fresno, entre otras.

El cierre está programado para el 11 de octubre en Highland, California. Preventa y venta de boletos Los boletos estarán disponibles en preventa Citi a partir del 19 de mayo, mientras que la venta general comenzará el 22 de mayo a las 10:00 horas locales a través de Live Nation.

También habrá preventas especiales para clientes Verizon y paquetes VIP que incluirán accesos preferenciales, experiencias exclusivas y encuentros con el artista.

Marco Antonio Solís continúa demostrando por qué sigue siendo una de las voces más queridas y representativas de la música en español, con una gira que promete reunir a miles de personas en noches cargadas de recuerdos y emociones.