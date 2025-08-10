Shakira cierra su gira por Norteamérica con un épico show en Fresno

La cantante Shakira cerró su exitosa gira por Norteamérica de la gira rompe-récords “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” con una presentación totalmente agotada en Fresno, CA en el Valley Children’s Stadium.

Este show marcó su primer concierto en el recinto y fue un momento culminante para la gira que ha estado rompiendo récords en todo el continente. Previo al show en Fresno, Shakira había conquistado la ciudad de Los Ángeles con dos conciertos seguidos y entradas totalmente agotadas en el SoFi Stadium, donde se convirtió en la primera mujer artista latina en vender de forma consecutiva dos noches en el recinto.

Los conciertos de Los Ángeles fueron un éxito rotundo, con momentos destacados como la primera interpretación de Shakira de “Men in This Town”, de su álbum “She Wolf”, y la inclusión del clásico de los 90s “Si Te Vas”.

La cantante también presentó nuevos diseños hechos a la medida de Etro, Versace, Willy Chavarria, Balenciaga y Dario Mittman, demostrando su sentido de la moda y la elegancia. La presencia de The Black Eyed Peas en el escenario fue otro punto culminante, con la interpretación en vivo del sencillo “GIRL LIKE ME”.

La gira mundial de Shakira ha sido un fenómeno global desde su inicio en febrero, con una serie de conciertos que han roto récords en Latinoamérica y Norteamérica.

Según el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, la gira ocupa el puesto número 2 y se posiciona como la gira latina más grande del 2025. En América Latina y Norteamérica, Shakira ha vendido la increíble cifra de 2.5 millones de entradas y ha recaudado casi $215 millones de dólares hasta el momento.

La etapa por Norteamérica de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” fue un éxito total, con entradas totalmente agotadas en ciudades importantes como Miami, Nueva Jersey, Houston, Phoenix, Atlanta, Toronto y Detroit.

A lo largo de 22 shows, Shakira demostró su energía característica con actuaciones de alto impacto, coreografía deslumbrante, producción dinámica y cambios de vestuario impresionantes.

La gira ha sido un testimonio de la pasión y la dedicación de Shakira a su música y su público, dejando un legado musical imborrable en el camino.