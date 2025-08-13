Shakira arranca en Tijuana la segunda vuelta de Las Mujeres Ya No Lloran Tour en México

La cantautora colombiana Shakira, regresó a México para inaugurar la segunda vuelta de su histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que vendió más de un millón de tickets en el país, con una vibrante actuación en Tijuana.

Más de 30 mil fanáticos abarrotaron el Estadio Caliente en un lleno sin precedentes, convirtiendo la noche en un hito para Tijuana.

La artista eligió a esta ciudad fronteriza como punto de partida, dejando en claro la relevancia cultural de esta gira y su manera única de celebrar la latinidad.

“¡Por fin en México, mi casa! no saben cuántas ganas tenía ya de volver a este país que tanto quiero. gracias por estar aquí, gracias por hacerme tan feliz. ¡Gracias, Tijuana! ¡gracias, mi gente! ¡qué noche! ¡los quiero mucho!” dijo Shakira emocionada.

Shakira ofreció un espectáculo por todo lo alto como arranque de sus 17 presentaciones en México sorprendió al público interpretando por primera vez en esta gira Día de enero, luciendo un nuevo vestuario Etro personalizado inspirado en el patrón Paisley Barroco.

Lució un top con escote en V y detalle cruzado, combinado con pantalones acampanados con flecos de tul, bordados con más de 150 mil cristales de Swarovski en tonos gunmetal, plata y cristal.

Con su inconfundible voz, las coreografías impactantes y con una producción de clase mundial, la colombiana cantó éxito tras éxito como Hips Don’t Lie, La Tortura, Waka Waka y Bzrp Music Sessions, Vol. 53, además de más de 20 canciones de su repertorio.

De acuerdo con un análisis de Mabrian, The Data Appeal Company (Almawave Group) y PredictHQ, esta segunda fase de la gira podría generar un impacto económico de 106.4 millones de dólares en México, con más de 4 millones concentrados en Tijuana gracias al gasto en alojamiento, restaurantes y transporte.

La giran continuará en Hermosillo: 14 de agosto, Estadio Héroe de Nacozari / Chihuahua: 17 de agosto, Estadio Olímpico Universitario José Reyes Baeza / Torreón: 20 de agosto, Estadio Corona/ Monterrey: 23 de agosto, Parque Fundidora/ Ciudad de México: 26, 27, 29 y 30 de agosto, Estadio GNP Seguros / Querétaro: 2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora/ Guadalajara: 6 y 7 de septiembre, Estadio Akron y Puebla: 11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc.