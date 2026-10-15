Sergio George ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos

El productor y compositor Sergio George, considerado una de las figuras más influyentes de la salsa contemporánea, fue incorporado al Salón de la Fama de los Compositores Latinos durante la 13.ª edición de los Premios La Musa, celebrada en Miami, en reconocimiento a más de cuatro décadas de contribución a la música latina.

El actor y cantante Anthony Ramos fue el encargado de entregar el reconocimiento, homenajeando al músico nacido en Nueva York como “El Rey de la Salsa Moderna”.

El título refleja una trayectoria que ha contribuido a definir cómo suena la salsa ante el mundo. Como productor, arreglista, pianista y compositor, Sergio ha llevado la fuerza de las raíces del género a grabaciones que han llegado a nuevas generaciones de oyentes.

El trabajo de Sergio George abarca distintas épocas y estilos, desde Celia Cruz, Tito Puente, La India, Tito Nieves y Víctor Manuelle hasta Marc Anthony, DLG, Jennifer Lopez, Prince Royce y Servando y Florentino.

Sergio George ha obtenido 19 premios Grammy y Latin Grammy, más de 50 nominaciones y cuatro reconocimientos como Productor del Año en los Latin Grammy. Entre las grabaciones que llevan su sello creativo se encuentran La Negra Tiene Tumbao, de Celia Cruz; Vivir Mi Vida, de Marc Anthony; y el proyecto Salsa Giants, obras que ilustran su capacidad para honrar la historia de la salsa mientras la acerca a un público más amplio.

Su influencia va más allá de las grabaciones individuales. George ha desarrollado artistas, reunido músicos y construido ambiciosas colaboraciones, guiado por la convicción de que el próximo capítulo de la salsa puede ser tan poderoso como su pasado. Ese espíritu se refleja en el grito que se ha convertido en su sello distintivo: “¡ATACA SERGIO!”.

Su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos reconoce al creador detrás de ese sonido: un músico cuyos arreglos, producciones y composiciones han contribuido a convertir la salsa en parte de la conversación musical global. En una noche dedicada a quienes escriben y dan forma a las canciones que recordamos, el lugar de Sergio George entre ellos es ahora oficial.