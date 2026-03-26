$!Semana Santa Internacional atraerá 300,000 visitantes

La Arquidiócesis de Panamá presentó los detalles de la Semana Santa 2026 que se desarrollará en el Casco Antiguo, del Viernes de Dolores, 27 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril. Se proyecta recibir más de 300,000 visitantes y generar una inyección económica cercana a los 6 millones de dólares.

Ricardo Gago, presidente del Comité Amigos de las Iglesias del Casco, destacó que “en cada procesión se entrelazan la historia y el presente. Son nuestras familias, nuestras cofradías, nuestros jóvenes y adultos mayores quienes dan vida a esta tradición que no solo se conserva, sino que crece y se fortalece con el tiempo”.

Por su parte, la ministra de Turismo, Gloria De León, afirmó que “han logrado posicionarla como un producto turístico de gran valor”, subrayando que el evento permite competir con otros destinos de turismo religioso.

Roberto Rollón, Hermano Mayor de la cofradía, recordó que las celebraciones incluyen procesiones emblemáticas como la de la Borriquita el Domingo de Ramos, el Cristo de la Buena Muerte el Martes Santo, el Cristo Pobre el Miércoles Santo y, como punto central, las solemnes actividades del Jueves y Viernes Santo, con el anda de la Santa Cena, el Nazareno, la Piedad y el Cristo Yacente.

El cierre será con el encuentro del Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría, en “una manifestación de fe que combina tradición, recogimiento y participación comunitaria”.