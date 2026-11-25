Con la velocidad y precisión de la Fórmula 1 como brújula para cerrar negocios, la cantante y líder comercial Anileydis Barría se inspiró en las carreras de autos para escribir su primer libro: “La carrera de las ventas en la era digital”.

Tras año y medio buscando el enfoque ideal, y pese a que al inicio no seguía el automovilismo, investigó a fondo para traducir las objeciones de los clientes en curvas de carrera y dotar a cualquier profesional de una “telemetría” práctica, incluso con un diccionario incluido.

“En toda la recta gana cualquiera. En las curvas es que defina quién es el ganador”, explicó sobre esta guía de 137 páginas y ocho capítulos que ya proyecta una segunda entrega sobre inteligencia artificial.

Ese giro literario nació hace dos años, cuando un diagnóstico de hipoacusia y tinnitus en el oído izquierdo la obligó a pausar las tarimas y volver a su vocación infantil por las letras. “Hace 2 años me diagnosticaron con hipoacusia y tinnitus del oído izquierdo, la cual me obliga a retirarme de las tarimas. Y me refugié entre páginas y silencio para retornar mi primera faceta cuando era niña de escritora”, relató Barría, quien lidera equipos de ventas y planea explorar también la ficción y los cuentos.

En la conversación, también resaltó su apuesta por la independencia editorial luego de sortear trabas con una editora y gestionar con la Biblioteca Nacional la protección íntegra de su obra. “Yo quiero ser autora independiente. Así como era cantautora independiente, quería mantener mis derechos al 100%”, sostuvo.

Con un precio de 15 balboas, el libro ya puede adquirirse en tapa dura a través de Amazon y estará disponible en Riba Smith y Farmacias Arrocha, mientras Barría mantiene activa su faceta de compositora con temas como “Sueños” en plataformas digitales. “No hay nada mejor que tener una autoconfianza, autocreer en ti y automotivarte”, afirmó como mensaje final.