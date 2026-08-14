Santana y Becky G lanzan el videoclip de “Mi Gran Amor” sobre la vida latina

Santana presentó el videoclip oficial de 'Mi Gran Amor', su colaboración con Becky G, una pieza audiovisual que retrata la vida cotidiana de los inmigrantes latinos en Estados Unidos y su búsqueda del sueño americano. El video incorpora escenas reales de trabajadores, familias y estudiantes, poniendo rostro a las historias de los más de 68 millones de latinos que residen en el país, según datos del Pew Research Center.La producción muestra a miembros de la comunidad en actividades diarias: profesionales de la construcción, tiendas de conveniencia, restaurantes, agricultura y el servicio postal, además de estudiantes latinos celebrando su graduación.El videoclip también incluye tomas de Santana en el estudio de grabación, ofreciendo una mirada al proceso creativo detrás del tema.Becky G aparece dando un discurso ante 450 estudiantes de la UC Santa Cruz durante la celebración anual Chicanx/Latinx Year-End Celebration, reforzando el mensaje de resiliencia y orgullo comunitario que inspira la canción.'Mi Gran Amor' se suma al catálogo visual reciente de Santana, reafirmando su compromiso con narrativas que destacan la identidad, el trabajo y la contribución de la comunidad latina en Estados Unidos.