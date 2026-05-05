San Miguel y Andy García presentan “Qué se vayan”, un tema de identidad

El artista y tresero cubano San Miguel presenta “Qué se vayan”, un lanzamiento que no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que lo posiciona definitivamente como una voz propia dentro de la música latina contemporánea. En colaboración con el actor y artista Andy García, el tema se levanta como un himno de denuncia, identidad y evolución.

Más que una canción, “Qué se vayan” es una declaración. Escrita por San Miguel junto a García y producida por el propio artista en colaboración con Jake Carmona, la pieza fusiona la raíz más pura del son cubano con una narrativa actual, directa y sin concesiones. El resultado es una obra cargada de simbolismo, donde la música se convierte en vehículo de expresión social y política.

Este lanzamiento también representa un punto de inflexión en la trayectoria de San Miguel. Desde su llegada a Estados Unidos en 2014, el artista no vino a probar suerte: vino a reclamar su espacio. Sin atajos y comenzando desde cero, dejó atrás el reconocimiento construido en Cuba —donde formó parte de la legendaria agrupación de Adalberto Álvarez y su Son— para reconstruirse en una industria altamente competitiva.

La colaboración con Andy García no responde a una estrategia, sino a una conexión genuina que se remonta a 2015, en el Catalina Jazz Club de Los Ángeles. Lo que comenzó como un encuentro espontáneo sobre el escenario evolucionó con los años hasta convertirse en una alianza artística sólida que hoy toma forma en este primer proyecto oficial juntos.

Respecto a esa colaboración, Andy García recuerda que “cuando me envió una primera versión de ‘Que Se Vayan’, me conmovió profundamente. Era un son tradicional elegante que expresaba, de manera poética, aquello que todos anhelamos: una Cuba libre y democrática. Me pidió colaborar con él en la canción, aportando algunas voces y letras, lo cual fue un verdadero privilegio para mí”.Con “Qué se vayan”, San Miguel no solo lanza un sencillo: abre una nueva etapa donde el objetivo es claro —amplificar su voz, llevar el tres a nuevos escenarios y consolidar su lugar en la industria musical internacional.

Fiel a su esencia, el artista mantiene al tres como eje central de su propuesta. Más que un instrumento, es su identidad. Su sonido —cargado de historia— dialoga con otros géneros sin perder autenticidad, una cualidad que ha definido su carrera, incluyendo su paso por proyectos fuera del ámbito tradicional como su colaboración durante casi una década con la banda de Cecilia Noël and The Wild Clams, y la icónica banda Men at Work, liderada por Colin Hay. San Miguel también forma parte del grupo Andy García and the Cineson All Star, desde el 2015 cuando se conocieron.Notistarz/Staff