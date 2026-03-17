$!Samy transforma residuos en gas y fertilizante para Samaria

El Comedor Municipal La Esperanza, ubicado en Samaria Don Bosco, en el corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito, implementa prácticas responsables como el uso del biodigestor “Samy”, que permite transformar los residuos orgánicos generados en el comedor.

“En el comedor municipal aprovechamos cada uno de los recursos que llegan a nuestras manos. Los residuos orgánicos son transformados por nuestro biodigestor, una tecnología que nos permite reducir desperdicio y generar un ambiente positivo en el medioambiente y así generar fertilizante que vamos a utilizar en el huerto y gas que utilizaremos en la cocina”, explicó el coordinador Edgar Díaz.

Además de esta tecnología, el comedor cuenta con un sistema de cosecha de agua de lluvia mediante un tanque de almacenamiento. También se realiza el rescate de alimentos que se encuentran en perfecto estado para transformarlos en comidas destinadas a personas que más lo necesitan.

Se detalló que los martes y viernes se brinda almuerzo de 11:30 a.m., a 12:30 p.m., para niños hasta 11 años, y de 12:30 p.m., a 1:30 p.m., para personas mayores de 12 años. Los jueves se ofrece desayuno de 9:00 a.m., a 11:00 a.m. Los beneficiarios deben asistir con su cédula de identidad.