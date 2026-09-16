“Salmones Rosas”, la película panameña más premiada de 2026, se estrena mañana en las salas del país

Tras conquistar destacados escenarios internacionales, “Salmones Rosas” —largometraje dirigido por el cineasta panameño Oscar Faarup y producido por Omar Calvo— llega a las salas de cine de Panamá precedido por su título como la película nacional más galardonada de 2026. La presentación oficial se celebró con una gala de alfombra roja que reunió a representantes de la industria cinematográfica, miembros del elenco y parte del equipo de producción.

La cinta, protagonizada por la actriz argentina Julia Dorto y el actor panameño Juan Raúl Díaz Fábrega, propone un drama íntimo centrado en un pintor que intenta recuperar el esplendor de sus mejores años mientras lucha por preservar a su familia. En este proceso, el personaje deberá confrontar recuerdos y verdades reprimidos durante mucho tiempo que comienzan a impactar su proceso creativo y sus vínculos afectivos más cercanos. El elenco principal se completa con las actuaciones de Andrés Morales, Agostina Innella, Alfonso Gómez y Aurora Van Hoorde.

Con el arte como eje narrativo, la propuesta plantea una reflexión sobre el legado emocional, la fragilidad de las relaciones familiares y las consecuencias del silencio en los vínculos humanos. La producción, realizada de manera conjunta por Opera Films, Faarup Entertainment y SERTV, ha logrado conectar de forma notable tanto con las audiencias como con jurados especializados más allá de las fronteras nacionales.

Su trayectoria internacional abarca 11 galardones en el Rani Durgavati International Film Festival (RDIFF) de la India, entre los cuales destacan Mejor Película, Mejor Director y Mejor Cinematografía para Faarup; Mejor Guion, Mejor Diálogo, Mejor Edición y Mejor Diseño de Sonido para Mario Spinali; así como Mejor Actriz para Dorto, Mejor Actor para Díaz Fábrega, Mejor Actriz Joven para Van Hoorde y el Premio del Público. A este palmarés se suman las distinciones a Mejor Película en la 17.ª edición del Festival de Cine Centroamericano de Viena y Mejor Fotografía en el 28.º Festival Ícaro de Guatemala, además de su selección en certámenes de Estados Unidos, Perú, Colombia, Argentina, España, Pakistán e Irak.

Tras su destacado paso por el circuito internacional, “Salmones Rosas” se exhibirá en la cartelera comercial del país a partir del 17 de septiembre, fecha que marcará su esperado reencuentro con el público panameño y reafirmará el potencial de la cinematografía local para narrar relatos universales desde una perspectiva propia.