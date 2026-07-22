Cultura

Saint Joseph Salesian School celebra la Semana de la Ciencia con proyectos sobre salud y prevención

Saint Joseph Salesian School celebra la Semana de la Ciencia con proyectos sobre salud y prevención
ML | Estudiantes del Saint Joseph Salesian School presentan su proyecto.
Saint Joseph Salesian School celebra la Semana de la Ciencia con proyectos sobre salud y prevención
ML | Estudiantes del Saint Joseph Salesian School presentan su proyecto.
Redacción Metro Libre
22 de julio de 2026

El Saint Joseph Salesian School celebró su Semana de la Ciencia con varias actividades y la presentación de proyectos sobre salud y prevención de enfermedades.

La actividad, coordinada por el Departamento de Ciencias Naturales, impulsó a los estudiantes a trabajar en equipo para desarrollar proyectos de investigación enfocados en problemáticas de salud que afectan a niños y jóvenes.

Entre los temas expuestos estuvieron la alimentación y los problemas de obesidad en niños y jóvenes, las enfermedades cardiovasculares, las consecuencias del consumo de alcohol y tabaco, la diabetes como “una enfermedad silenciosa” y la desnutrición en niños menores de cinco años.

El objetivo del proyecto fue fomentar en los estudiantes el pensamiento científico, la investigación y el compromiso social, relacionando la ciencia con soluciones para la comunidad.

Con esta iniciativa, el Saint Joseph Salesian School reafirmó su misión educativa de formar jóvenes con conciencia crítica y vocación de servicio.

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