Rubén Blades enciende el Choliseo junto a Bad Bunny

La residencia “No me quiero ir de aquí” que Bad Bunny realiza en el Coliseo de Puerto Rico vivió una de sus noches más especiales el pasado 30 de agosto, cuando el salsero panameño Rubén Blades apareció como invitado sorpresa en el escenario.

La fusión entre la salsa y los ritmos urbanos marcó un momento histórico en el concierto número 23 de la serie, donde ambos artistas interpretaron juntos Baile inolvidable. Acto seguido, Blades tomó el protagonismo con sus clásicos Amor y control y Patria, provocando una ovación masiva del público que reconoció tanto su legado musical como la fuerza de sus mensajes sociales.

El encuentro evidenció la capacidad de la música para unir generaciones y estilos, dejando al público con una presentación difícil de olvidar.