Rosalía aplaza conciertos de su gira “Lux” en Florida por emergencia familiar

La cantante española Rosalía ha aplazado los tres conciertos de su gira 'Lux' previstos en Florida entre este jueves y el próximo lunes por una 'emergencia familiar', anunciaron las salas de Miami y Orlando donde se iban a celebrar.'Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción', añadieron este jueves el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando en sus sitios web.La estrella de 33 años estaba a punto de iniciar la etapa norteamericana de su última gira mundial, que la iba a llevar por 11 ciudades en Estados Unidos y Canadá.Rosalía tenía previsto celebrar dos conciertos en Miami, este jueves y el sábado, y otro en Orlando el próximo lunes.Las salas de conciertos pidieron a quienes tuvieran boletos que los conservaran a la espera de que se anuncien nuevas fechas.Con 'Lux', su cuarto álbum publicado en noviembre, Rosalía ofreció un trabajo con un fuerte componente sinfónico, cantado en una decena de idiomas y marcado por la espiritualidad.El disco obtuvo muchos elogios de la crítica y le permitió llevarse el galardón a artista internacional del año en los BRIT Awards en marzo.