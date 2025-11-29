Romeo Santos y Prince Royce lanzan el álbum “Better Late Than Never”

La industria musical ha sido sacudida por un anuncio que los fanáticos de la bachata esperaban desde hace casi una década: el mismísimo “Rey de la Bachata,” Romeo Santos, y el “Príncipe de la Bachata,” Prince Royce, han unido sus talentos en un álbum conjunto. Las superestrellas han sorprendido a todos con el lanzamiento de su colaboración sin precedentes, titulada “Better Late Than Never” (Mejor Tarde que Nunca).

Este proyecto, que era un secreto a voces apenas insinuado hasta el reciente Halloween, es una auténtica carta de amor al género. El álbum está compuesto por 13 canciones totalmente inéditas y cuenta con la particularidad de haber sido producido en su totalidad por Romeo Santos. Esta decisión asegura que el material mantiene la esencia inconfundible del “Rey”, garantizando la calidad y el romanticismo que lo caracterizan.

“Better Late Than Never” promete una fascinación sonora al explorar el romanticismo a través de los sonidos clásicos de la bachata, pero sin temor a la evolución.

El dúo fusiona estas raíces con ritmos urbanos contemporáneos, como el R&B, creando un puente musical que resonará tanto con los seguidores más puristas del género como con las nuevas generaciones. En el apartado lírico, las composiciones llevan predominantemente la firma de Santos, aunque Prince Royce colaboró en la escritura de cuatro de los trece temas.

La gestación de esta colaboración es casi tan épica como el lanzamiento. En una entrevista exclusiva con la revista Billboard, Romeo Santos reveló que la idea de este proyecto se ha estado cocinando a fuego lento desde el año 2017.

A pesar de los ocho años de espera, el secretismo fue absoluto. Fue solo hasta la noche de Halloween de este año que el “Rey de la Bachata” dejó caer una sutil pista sobre un nuevo proyecto en manos, aunque “nadie imaginó que sería la tan anhelada unión entre estos dos magnates”.

Con la realeza de la bachata finalmente unida, “Better Late Than Never” se posiciona inmediatamente como uno de los lanzamientos más importantes del año en la música latina. Los fanáticos ya celebran esta fusión de estilos, que promete dominar las listas de reproducción y reafirmar el poder global y romántico de la bachata.