Rock, nostalgia y clásicos de la banda mexicana Caifanes se apoderaron de Atlapa

La nostalgia y el rock se apoderaron del Centro de Convenciones Atlapa, donde cientos de fanáticos se dieron cita desde las 6:30 p.m., para vivir una noche junto a Caifanes, una de las bandas mexicanas más importantes del rock en español.

Desde temprano, el público comenzó a llegar con camisetas de la agrupación y muchas ganas de cantar sus clásicos. Entre los asistentes destacaron numerosos jóvenes que llegaron acompañados de sus padres, una muestra de cómo la música de Caifanes ha logrado pasar de una generación a otra. También hubo visitantes provenientes de México, quienes aprovecharon su estadía en Panamá para disfrutar del esperado concierto.

La jornada comenzó a las 9:00 p.m., con la presentación de la banda panameña Los Vegas, encargada de abrir el espectáculo. El grupo puso a calentar al público con canciones de su repertorio como “Algunas Veces”, “Desde el Otro Lado”, “We’ll Never Know”, “Adivina” y “No Me Arrepiento”.

La espera terminó cerca de las 10:00 p.m., cuando Caifanes apareció en el escenario para reencontrarse con sus seguidores panameños. La agrupación, formada en Ciudad de México en 1987, con el paso de los años se convirtió en una referencia del rock mexicano y del movimiento conocido como “Rock en tu idioma” que impulso el rock en español.

Liderada por el cantante, compositor y guitarrista Saúl Hernández, la banda construyó una identidad propia con canciones que se mantienen vigentes décadas después de su lanzamiento. En Atlapa, el público pudo disfrutar de varios de sus temas más reconocidos, entre ellos “Afuera”, “La célula que explota”, “Viento”, “No dejes que...”, “Y caíste” e “Inés”, además de otros éxitos que fueron coreados por los asistentes.

La noche terminó convirtiéndose en un encuentro entre generaciones, con padres e hijos, jóvenes y seguidores que han acompañado a Caifanes durante años, unidos por las mismas canciones y por el sonido de una banda que continúa dejando huella en el rock en español.