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jueves, 10 septiembre 2026
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Rock, nostalgia y clásicos de la banda Caifanes se apoderaron de Atlapa
La nostalgia y el rock se apoderaron del Centro de Convenciones Atlapa, donde cientos de fanáticos se dieron cita
José Miguel Andrade | Presentación en vivo de la banda mexicana Caifanes en Atlapa.
J.Andrade | Saúl Hernández, el vocalista y líder de Caifanes.
J.Andrade | Lisa Palm, vocalista y cantante de Los Vegas.
Maribel Salomón
10 de septiembre de 2026
Tags:
Caifanes
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