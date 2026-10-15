Ricardo Velásquez estrena “Cuento mis bendiciones” e impulsa centro de acopio tras el sismo

El barítono panameño Ricardo Velásquez presentó su nuevo tema “Cuento mis bendiciones”, una producción grabada meses atrás que hoy cobra un significado especial para acompañar al país en estos momentos difíciles tras el terremoto.

Al reflexionar sobre la crisis, el artista destacó la resiliencia del pueblo panameño e hizo un llamado a sostener la empatía y la ayuda: “Esta semana entendí que dar gracias no es lo mismo que sentir que todo está bien. Se puede agradecer lo que se conserva y, al mismo tiempo, acompañar a quienes lo perdieron”.

Asimismo, subrayó: “Aquí está la prueba de lo que nos caracteriza como panameños: la solidaridad, la fuerza y la unión cuando más hace falta”.

Con el propósito de brindar apoyo directo a las familias golpeadas por el desastre, el cantante también se sumó a las labores de asistencia e invitó a la ciudadanía a sumarse a la causa.

“Pasan los días y el ruido se calma, pero la necesidad sigue ahí. Por eso no podemos dejar de mirar a quienes todavía lo necesitan, y no solo hoy”, manifestó Velásquez.

Para recibir las donaciones, el barítono explicó que se habilitó el Club de Yates como centro de acopio, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., desde donde el propio artista estará trasladando los insumos recolectados hacia las zonas afectadas durante esta semana.